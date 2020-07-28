***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.07.2020 12:15
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirkeitmiz esas sözleşmesinin 23. Hesap Devresi maddesi değişikliği sonrası son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
23 23/07/2020 27/07/2020 10126
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862346
BIST
13:291.180
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -16,02
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:296,9309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0701
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:298,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0724
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:29429,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 429,93
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.224.953
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.525.888
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.443.207
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.887.798
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.077.664
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.282.789
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|33.665.511
|% -6,89
|
|KLNMA
|48,38
|58.307.252
|% -6,78
|
|ASELS
|37,50
|1.357.054.526
|% -0,48
|
|GUSGR
|5,95
|1.041.581.887
|% 5,12
|
|EKGYO
|2,29
|740.868.299
|% -1,29
|
|GARAN
|7,57
|504.467.812
|% -2,57
|
|KRDMD
|3,06
|445.073.138
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,29
|740.868.299
|% -1,29
|
|IHLAS
|0,94
|222.911.772
|% -5,05
|
|GUSGR
|5,95
|1.041.581.887
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,06
|445.073.138
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,77
|252.053.901
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8990
|8,9436
|% 0,88
|
|Frank
|7,5141
|7,5593
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8420
|1,8512
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,47
|
|Altın Gr.
|433
|433
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.830
|2.865
|37,70
|
|Tam
|2.915
|2.946
|38,80
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,90
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,75
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,15
|