***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
29.06.2021 15:24
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil sonrası son hali ekte sunulmuştur,
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 28/06/2021 29/06/2021 10359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944791
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0554
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05493,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,60
|Açılış
|: 493,36
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.765.659
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.652.809
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.378.319
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.835
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.606.666
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|954.626
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.397.765
|% -8,57
|
|THYAO
|13,39
|1.184.695.302
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.040.465.796
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|634.683.618
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|539.290.443
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|517.087.551
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|634.683.618
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.142.103
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|171.881.416
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.040.465.796
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.709.239
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7273
|8,7333
|% 0,58
|
|Euro
|10,3747
|10,4273
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0403
|12,1007
|% 0,12
|
|Frank
|9,4407
|9,4975
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3206
|2,3322
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,68
|
|Altın Gr.
|492
|493
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem