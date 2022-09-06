***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye Payar Başlıklı 7. Maddesi tadilmiştir. Tadil sonrası Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.Kamuoyuna duyurlurBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 06/09/2022 06/09/2022 10654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060641BIST