***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.05.2023 15:41
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin değişiklikler sonrası son hali ekte yer almaktadır.
Kamuyuna duyurulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
19 05/05/2023 10/05/2023 10828
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149568
BIST
17:014.501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -34,82
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:0119,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:0121,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0822
|Açılış
|: 22,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
17:011.278,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.278,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|AKSGY
|4,44
|36.374.841
|% 9,36
|
|MTRYO
|3,14
|1.375.549
|% 7,53
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.779.351
|% -9,96
|
|IZINV
|19,86
|9.677.302
|% -8,56
|
|ANGEN
|19,93
|28.351.173
|% -6,87
|
|SOKM
|31,24
|182.831.363
|% -6,47
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|EUPWR
|65,30
|1.627.339.266
|% 5,49
|
|ASTOR
|41,30
|923.229.229
|% -0,63
|
|GESAN
|48,44
|833.976.290
|% 5,44
|
|ALFAS
|247,50
|432.943.559
|% -2,94
|
|AKFYE
|10,39
|386.398.953
|% -4,68
|
|EUPWR
|65,30
|1.627.339.266
|% 5,49
|
|ASTOR
|41,30
|923.229.229
|% -0,63
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|PSGYO
|4,48
|47.708.791
|% -1,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5312
|19,5371
|% 0,12
|
|Euro
|21,4640
|21,4713
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,6129
|24,7363
|% 0,22
|
|Frank
|21,9031
|22,0350
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1932
|5,2192
|% 0,09
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|3,42
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.288
|9.537
|84,90
|
|Yarım
|4.582
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.284
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,14
|16,15
|0,07
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|-1,24
|