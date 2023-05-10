***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin değişiklikler sonrası son hali ekte yer almaktadır.Kamuyuna duyurulurBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No19 05/05/2023 10/05/2023 10828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149568BIST