***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.03.2024 14:06
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi tadil edilmiştir. Tadil sonrası şirketimiz esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 19/02/2024 19/02/2024 11025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261873
BIST
'
17:199.105
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,08
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1932,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1805
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1934,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2821
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:192.252,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.252,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|RYSAS
|38,72
|64.142.224
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|CMENT
|599,50
|10.071.058
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.649.005
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.336.173
|% -9,55
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.537.602.889
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|AKBNK
|46,64
|4.608.228.047
|% 1,79
|
|KCHOL
|200,10
|4.344.179.096
|% 2,72
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|ODAS
|9,42
|1.958.788.453
|% 6,20
|
|EKGYO
|9,88
|1.501.727.246
|% -1,50
|
|PETKM
|23,78
|2.783.349.260
|% 3,66
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1443
|32,1504
|% 0,57
|
|Euro
|34,8763
|34,8835
|% 0,81
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,65
|912,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,46
|1.023,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,41
|2.179,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32DGATE
Yüzde 5.41 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 596, 279 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KOZAL, FROTO
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 6 artarak (% 0.17 ) 8, 044
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PSDTC, DERIM, VRGYO, CMBTN, RYSAS, AKENR, ZOREN, KENT, CANTE
-
17:31
UZERB, TDGYO, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında