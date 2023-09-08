***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.07.2022-30.06.2023 dönemi yıllık faaliyet raporu ekte sunulmaktadır,Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193422BIST