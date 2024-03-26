***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.07.2023-31.12.2023 Özel Hesap Dönemi Faaliyet raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262773BIST