***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 30.06.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile Özel Hesap Dönemine geçmesi nedeniyle bir defa olmak kaydıyla 01.01.2020-30.06.2020 tarihli finasal tabloları yıl sonu finansal tabloları gibi muamele görecektir. Bundan sonraki dönemde Şirketimizin finansal tabloları 1 Temmuz dönem başı 30 Haziran dönem sonu olacak şekilde hazırlanacaktır. Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 tarihli finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu döneme ilişkin sorumluluk beyanları ekte PDF sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874533BIST