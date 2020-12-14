***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan 01.07.2020-30.09.2020 tarihli Faaliyet Raporunda personel sayısının sehven 117 yerine 70 yazılması nedeniyle , denetim komitesinin görüşleri doğrultusunda personel sayısının güncellenerek 30.09.2020 tarihli Faaliyet Raporunun revize halinin tekrar Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893122BIST