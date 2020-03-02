***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 -14.902.563 -14.902.563Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-652.246 -652.246 -652.246Transferler-13.772.102 13.772.102Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.113.143 -150.964 -30.856.294 -9.894.115 -9.894.115Sermaye Arttırımı27.150.000 27.150.000 27.150.000Dönem Sonu Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.142.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.141.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-2.096.385 -28.759.909 30.856.294 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.914 -15.775.719 15.769.805 15.769.805Sermaye Arttırımı4.667.161 1.941.539 6.608.700 6.608.700Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 44.080.066 -424.982 10.117.276 -90.902.077 -15.775.719 22.345.097 22.345.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.040.293 16.548.235Dönem Karı (Zararı)-15.775.719 -30.856.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.877.195 28.653.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 3.744.998 3.520.631Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.733.621 12.562.965Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler101.720 2.191.808Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 367.784 -579.011Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.264.117 10.950.168Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.992.576 159.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 88.586 159.159Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 8.903.990 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.938.913 4.435.576Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -204.154 -312.051Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 1.898.827 5.438.083Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri430.422 -773.540Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-186.182 83.084Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 9.099.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 57.906Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -3.988.020 -1.188.121Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -34.266 6.595Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.489.373 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.141.769 18.750.721Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.389.693 5.165.741İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -4.265.450 -1.611.102İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.124.243 6.776.843Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklard.292 2.667.446İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 0 -22.842İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 7.508.292 2.690.288Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -9.107.637 25.759.982Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -11.800.483 -4.079.899Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.464.656 -12.292.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -528.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.464.656 -11.763.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 544.223 -482.538Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.621.366 6.901.099İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.621.366 6.901.099Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.667.096 -4.888.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-406.857 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-406.858 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.040.293 16.548.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI292.443 -377.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri346.653 5.639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -18.210 -383.546Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -36.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.658.221 -4.368.515Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.150.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.150.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri6.608.700 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.580.235 5.440.000Kredilerden Nakit Girişleri0 5.440.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri9.580.235 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.860.230 -31.817.477Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.360.230 -10.945.931Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-10.500.000 -1.613.211Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -19.258.335Ödenen Faiz-1.874.638 -5.453.089Alınan Faiz204.154 312.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.089.629 11.801.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.089.629 11.801.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.321.265 519.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ231.636 12.321.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 231.636 12.321.265Ticari Alacaklar12.334.019 6.556.703İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.947.589 1.682.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.386.430 4.874.564Diğer Alacaklar623.623 1.504.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 623.623 1.504.564Stoklar9 15.869.910 7.130.057Peşin Ödenmiş Giderler11.027.593 6.491.227İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 6.076.800 309.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.950.793 6.181.498Diğer Dönen Varlıklar2.074.593 1.667.735İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 0 46.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 2.074.593 1.620.808ARA TOPLAM42.161.374 35.671.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.161.374 35.671.551DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 261.031 279.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar261.031 279.521Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 36.000 0Maddi Duran Varlıklar12 43.398.155 47.376.880Arazi ve Arsalar5.080.000 5.080.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.778.986 1.843.497Binalar3.404.265 3.672.736Tesis, Makine ve Cihazlar32.874.487 36.141.815Taşıtlar11.165 347.970Mobilya ve Demirbaşlar249.252 290.862Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.920 180.370Diğer Haklar13 119.920 180.370Peşin Ödenmiş Giderler0 6.608.861İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 6.608.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.815.106 54.445.632TOPLAM VARLIKLAR85.976.480 90.117.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.766.515 6.810.105Ticari Borçlar23.140.405 17.861.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.140.405 17.861.931Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.125.720 581.497Diğer Borçlar1.407 6.631.072İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.407 6.631.072Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.428.747 15.761.651İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 17.307.969 15.729.595İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 120.778 32.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.763 842.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 892.393 430.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 108.370 412.249Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.817 6.517İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 6.518 6.517İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 8.299 0ARA TOPLAM46.478.374 48.495.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.478.374 48.495.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.910.499 3.713.577Uzun Vadeli Karşılıklar10.389.349 1.561.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.181.480 1.561.201Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.207.869 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 853.161 4.841.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.153.009 10.115.959TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.631.383 58.610.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.345.097 31.506.202Ödenmiş Sermaye20 58.967.161 54.300.000Sermaye Düzeltme Farkları20 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 2.738.380 796.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.655.084 45.745.555Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.655.084 45.745.555Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 44.080.066 46.176.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -424.982 -430.896Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-90.902.077 -62.142.168Net Dönem Karı veya Zararı-15.775.719 -30.856.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.345.097 31.506.202TOPLAM KAYNAKLAR85.976.480 90.117.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 66.949.483 115.511.660Satışların Maliyeti21 -60.689.311 -105.075.335TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.260.172 10.436.325BRÜT KAR (ZARAR)6.260.172 10.436.325Genel Yönetim Giderleri23 -3.554.804 -5.058.059Pazarlama Giderleri23 -2.785.630 -5.533.741Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 14.807.189 7.733.108Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -31.383.215 -30.328.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.656.288 -22.750.795Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 240.410 384.876Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.990 -7.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-16.417.868 -22.373.337Finansman Giderleri26 -3.347.539 -9.671.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.765.407 -32.044.415Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.989.688 1.188.121Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 3.989.688 1.188.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.775.719 -30.856.294DÖNEM KARI (ZARARI)-15.775.719 -30.856.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.775.719 -30.856.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç/(Kayıp) 28 -0,28650000 -1,08590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.914 20.962.179Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 26.145.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 7.582 -188.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.668 -4.994.527Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -5.032.268Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.668 37.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.914 20.962.179TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.769.805 -9.894.115Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-15.769.805 -9.894.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823627BIST