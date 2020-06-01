***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.142.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-526.422 -30.329.872 30.856.294Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)179.729 -469.199 -289.470 -289.470Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 45.650.029 -251.167 10.117.276 -92.472.040 -469.199 31.216.732 31.216.732Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -424.982 10.117.276 -92.998.462 -15.775.719 22.345.097 22.345.097Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-15.775.719 15.775.719 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)139.012 -3.058.318 -2.919.306 -2.919.306Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -285.970 10.117.276 -108.774.181 -3.058.318 19.425.791 19.425.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.573.364 -12.923.424Dönem Karı (Zararı)-3.058.318 -469.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.743.518 384.011Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 955.277 939.390Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-27.833 -637.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 65.458 -637.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -93.291 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler866.118 -930.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -517.984 -518.397Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.384.102 -412.249Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler397.026 -37.755Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -7.518 -185.776Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 170.228 196.777Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 180.384 71.745Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 53.932 -120.501Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -286.724 1.086.278Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 0 -36.256Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler839.654 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.888.164 -12.838.236Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.560.404 -5.168.261İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -495.118 -3.588.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.065.286 -1.580.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler328 -7.944.899İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 0 46.927İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 328 -7.991.826Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 9.748.074 3.033.645Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.416.837 -3.241.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.396.419 -645.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.396.419 -645.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 279.696 1.547Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.393 -1.677İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 6.608.701İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.393 -6.610.378Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.892.032 1.128.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler331.527 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 331.527 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.573.364 -12.923.424YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-743.746 312.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 348.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -743.746 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -36.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-947.289 748.560Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 759.561Kredilerden Nakit Girişleri0 759.561Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-807.828 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-807.828 0Ödenen Faiz-146.979 -196.777Alınan Faiz7.518 185.776YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)882.329 -11.862.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)882.329 -11.862.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ231.636 12.321.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.113.965 459.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.113.965 231.636Ticari Alacaklar13.648.581 12.334.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.442.707 5.947.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.205.874 6.386.430Diğer Alacaklar613.506 623.623İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 613.506 623.623Stoklar9 6.121.836 15.869.910Peşin Ödenmiş Giderler16.537.721 11.027.593İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.214.038 6.076.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 13.323.683 4.950.793Diğer Dönen Varlıklar1.743.066 2.074.593İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 171.896 134.082İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.571.170 1.940.511ARA TOPLAM39.778.675 42.161.374TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.778.675 42.161.374DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar270.820 261.031İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 270.820 261.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 36.000 36.000Maddi Duran Varlıklar12 43.201.737 43.398.155Arazi ve Arsalar5.080.000 5.080.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.762.858 1.778.986Binalar3.334.850 3.404.265Tesis, Makine ve Cihazlar32.057.658 32.874.487Taşıtlar725.087 11.165Mobilya ve Demirbaşlar241.284 249.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 104.807 119.920TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.613.364 43.815.106TOPLAM VARLIKLAR83.392.039 85.976.480KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.454.129 3.766.515Ticari Borçlar25.590.756 23.140.405İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.590.756 23.140.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.405.416 1.125.720Diğer Borçlar2.800 1.407İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.800 1.407Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.536.715 17.428.747İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 14.438.964 17.307.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 97.751 120.778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar333.655 1.000.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 273.172 892.393Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 60.483 108.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.817 14.817İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 6.518 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 8.299 8.299ARA TOPLAM46.338.288 46.478.374TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.338.288 46.478.374UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.277.960 5.910.499Uzun Vadeli Karşılıklar11.783.563 10.389.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.143.705 1.181.480Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.639.858 9.207.869Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 566.437 853.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.627.960 17.153.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.966.248 63.631.383ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.425.791 22.345.097Ödenmiş Sermaye20 58.967.161 58.967.161Sermaye Düzeltme Farkları20 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 2.738.380 2.738.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)45.890.481 45.751.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)45.890.481 45.751.469Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 46.176.451 46.176.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -285.970 -424.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -108.774.181 -92.998.462Net Dönem Karı veya Zararı-3.058.318 -15.775.719TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.425.791 22.345.097TOPLAM KAYNAKLAR83.392.039 85.976.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 12.421.247 4.928.273Satışların Maliyeti21 -10.799.285 -4.219.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.621.962 709.188BRÜT KAR (ZARAR)1.621.962 709.188Genel Yönetim Giderleri23 -559.389 -1.193.207Pazarlama Giderleri23 -609.615 -1.071.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.652.406 6.200.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -5.347.121 -3.288.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.241.757 1.356.374Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 7.518 222.032Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.234.239 1.578.406Finansman Giderleri26 -1.150.011 -1.012.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.384.250 566.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri325.932 -1.035.585Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 325.932 -1.035.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.058.318 -469.199DÖNEM KARI (ZARARI)-3.058.318 -469.199Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.058.318 -469.199Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 28 -0,05190000 -0,00860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar139.012 179.729Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)178.220 230.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.208 -50.693Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-39.208 -50.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.012 179.729TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.919.306 -289.470Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.919.306 -289.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848239BIST