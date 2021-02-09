***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 45.123.606 -304.862 10.117.276 -91.945.617 -8.798.008 22.834.228 22.834.228Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-1.043.540 -7.754.468 8.798.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-120.120 -6.977.711 -7.097.831 -7.097.831Sermaye Arttırımı4.667.191 1.941.539 6.608.700 6.608.700Dönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 44.080.066 -424.982 10.117.276 -99.700.085 -6.977.711 22.345.097 22.345.097Cari Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-482.831 -11.625.908 12.108.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.909 1.904.968 1.788.059 1.788.059Sermaye ArttırımıSermaye Avansı40.269.517 40.269.517 40.269.517Dönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 40.269.517 2.738.380 48.785.847 -154.648 10.117.276 -118.303.704 1.904.968 57.869.789 57.869.789Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.305.178 -2.186.314Dönem Karı (Zararı)1.904.968 -6.977.711Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.660.418 8.707.691Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.555.535 1.869.810Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.374.734 7.185.342Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 161.117 -108.922Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -93.745 30.147Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.442.106 7.264.117Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.221.851 -129.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 71.497 703.967Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 2.150.354 -832.974Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-360.628 1.806.173Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 0 -17.210Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 225.961 1.408.648Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 167.402 306.471Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -753.991 108.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -697.272 -2.502.314Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 0 1.990Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.990Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.315.666 475.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.739.792 -3.916.294Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.448.062 -5.565.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 6.366.885 -117.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.814.947 -5.448.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler442.916 13.526.383İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -46.927İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 442.916 13.573.310Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -23.287.197 -14.108.840Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 8.298.874 3.562.331Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.987.089 4.224.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.987.089 4.224.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.633.977 751.208Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.810.284 -6.599.209İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 23.836.612 -6.608.701İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 18.973.672 9.492Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-23.166 699.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-700.745 -406.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -700.745 -406.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 1Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.305.178 -2.186.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.813.772 -17.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.813.772 -15.971FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.460.309 2.223.173Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri40.269.517 6.608.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.580.235Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 9.580.235Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.583.247 -12.594.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.583.247 -2.094.877Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -10.500.000Ödenen Faiz-225.961 -1.388.095Alınan Faiz0 17.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.951.715 18.896NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.951.715 18.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ368.464 212.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.320.179 231.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 30.06.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 49.320.179 368.464Ticari Alacaklar14.325.941 10.206.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 364.934 6.731.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.961.007 3.474.579Diğer Alacaklar160.426 603.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 160.426 603.342Stoklar9 24.425.063 1.044.121Peşin Ödenmiş Giderler12.608.815 18.465.583İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.193.355 2.757.553İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.415.460 15.708.030Diğer Dönen Varlıklar2.578.337 1.877.592İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 849.134 405.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.729.203 1.472.520ARA TOPLAM103.418.761 32.565.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.418.761 32.565.500DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar270.820 270.820İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 270.820 270.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 290.000 290.000Maddi Duran Varlıklar12 47.929.881 48.644.500Arazi ve Arsalar5.805.000 5.805.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.256.998 2.300.001Binalar3.884.236 4.069.999Tesis, Makine ve Cihazlar33.422.594 35.549.924Taşıtlar2.302.586 685.925Mobilya ve Demirbaşlar258.467 233.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 65.540 92.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.556.241 49.298.003TOPLAM VARLIKLAR151.975.002 81.863.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 5.341.196Ticari Borçlar15.398.275 23.139.355İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.398.275 23.139.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.777.969 2.143.992Diğer Borçlar59.732.437 16.913.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 40.744.519 16.907.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 18.987.918 5.947Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.593 45.759İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 22.593 45.759Kısa Vadeli Karşılıklar533.304 401.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 239.116 341.275Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 294.188 60.483Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.518 14.817İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 6.518 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 8.299ARA TOPLAM79.471.096 48.000.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.471.096 48.000.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 4.926.384Uzun Vadeli Karşılıklar14.596.600 12.389.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.312.778 1.022.213Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.283.822 11.367.173Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 37.517 734.789TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.634.117 18.050.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER94.105.213 66.051.290ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.869.789 15.812.213Ödenmiş Sermaye20 58.967.161 58.967.161Sermaye Düzeltme Farkları20 13.544.992 13.544.992Sermaye Avansı20 40.269.517 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 2.738.380 2.738.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.631.199 49.230.939Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.631.199 49.230.939Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 48.785.847 49.268.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -154.648 -37.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -118.303.704 -106.677.796Net Dönem Karı veya Zararı1.904.968 -12.108.739TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.869.789 15.812.213TOPLAM KAYNAKLAR151.975.002 81.863.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 46.250.844 48.044.365 7.438.611 10.696.259Satışların Maliyeti21 -35.409.290 -44.176.502 -6.652.767 -7.625.345TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.841.554 3.867.863 785.844 3.070.914BRÜT KAR (ZARAR)10.841.554 3.867.863 785.844 3.070.914Genel Yönetim Giderleri23 -1.515.311 -1.734.670 -1.072.052 -1.097.033Pazarlama Giderleri23 -1.484.830 -1.437.023 -1.198.646 -772.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 5.732.016 7.237.449 4.833.698 3.224.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -10.375.590 -15.679.812 -6.482.356 -4.957.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.197.839 -7.746.193 -3.133.512 -530.666Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 311.818 17.210 228.944 8.070Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -1.990 -1.990FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.509.657 -7.730.973 -2.904.568 -524.586Finansman Giderleri26 -2.268.987 -1.715.172 -276.754 -1.565.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.240.670 -9.446.145 -3.181.322 -2.090.428Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri664.298 2.468.434 366.866 362.456Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 664.298 2.468.434 366.866 362.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.904.968 -6.977.711 -2.814.456 -1.727.972DÖNEM KARI (ZARARI)1.904.968 -6.977.711 -2.814.456 -1.727.972Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.904.968 -6.977.711 -2.814.456 -1.727.972Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç/ (Kayıp) 28 0,03230000 -0,11830000 -0,04770000 -0,02930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-116.909 -120.120 -211.033 -96.970Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -149.883 -154.000 -270.555 -124.320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.974 33.880 59.522 27.350Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32.974 33.880 59.522 27.350Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.909 -120.120 -211.033 -96.970TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.788.059 -7.097.831 -3.025.489 -1.824.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.788.059 -7.097.831 -3.025.489 -1.824.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908762BIST