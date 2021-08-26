***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.07.2019 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 44.080.066 -424.982 10.117.276 -90.902.077 -15.775.719 22.345.097 22.345.097Transferler-15.775.719 15.775.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.188.612 387.243 -12.108.739 -6.532.884 -6.532.884Dönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Cari Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Transferler-965.663 -11.143.076 12.108.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-423.782 8.969 5.765.305 5.350.492 5.350.492Sermaye Arttırımı66.556.591 56.926.033 123.482.624 123.482.624Sermaye Azaltımı-52.967.161 52.967.161Dönem Sonu Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.901.027 2.044.543Dönem Karı (Zararı)5.765.305 -12.108.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-506.451 7.140.676Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 5.046.285 1.920.025Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.954.890 3.266.919Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 257.023 386.384Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -180.749 441.720Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.031.164 2.438.815Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.327.379 1.788.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 317.941 -323.142Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 4.009.438 2.111.417Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-726.297 412.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -2.284.529 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.660.908 422.768Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 13.611 116.521Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -116.287 -126.452Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-60.000 -254.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-60.000 -254.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.224.892 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -914.036 -1.346.509Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.353.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.159.881 7.012.606Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.278.817 1.624.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 6.360.724 -784.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.081.907 2.408.946Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.645 10.492İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -160.645 10.492Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler2.489.918 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)2.489.918 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -16.023.473 14.384.069Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.110.087 -9.876.805Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.825.577 125.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -11.825.577 125.402Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 982.347 1.018.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.886.975 4.540İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -16.907.907 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.932 4.540Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-24.877 -475.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-879.329 197.001Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -879.329 197.001Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.901.027 2.044.543YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.064.293 -748.405İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-69.770.016 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.296 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -3.311.573 -748.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.407.113 -1.159.310Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri123.482.624 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.080.143 0Kredilerden Nakit Girişleri5.080.143 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.267.580 -946.088Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.267.580 -946.088Ödenen Faiz-1.172.603 -213.222Alınan Faiz2.284.529 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.441.793 136.828NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.441.793 136.828DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 368.464 231.636DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.810.257 368.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 30.06.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.810.257 368.464Ticari Alacaklar5.656.947 10.206.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 371.095 6.731.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.285.852 3.474.579Diğer Alacaklar726.770 603.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 726.770 603.342Stoİlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 5.799.955 2.757.553İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 20.015.956 15.708.030Diğer Dönen Varlıklar2.756.921 1.877.592İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 169.277 405.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 2.587.644 1.472.520ARA TOPLAM61.015.149 32.565.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.015.149 32.565.500DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar308.037 270.820İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 308.037 270.820Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar71.003.878 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 350.000 290.000Maddi Duran Varlıklar12 46.926.897 48.644.500Arazi ve Arsalar5.805.000 5.805.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.215.530 2.300.001Binalar3.705.177 4.069.999Tesis, Makine 2.051.163 685.925Mobilya ve Demirbaşlar261.414 233.651Yapılmakta Olan Yatırımlar1.474.302 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.278 92.683Diğer Haklar13 58.278 92.683Peşin Ödenmiş Giderler4.790.922 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.790.922 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29 179.247 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.617.259 49.298.003TOPLAM VARLIKLAR184.632.408 81.863.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.568.448 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 5.341.196Ticari Borçlar11.197.491 23.139.355İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.197.491 23.139.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.126.339 2.143.992Diğer Borçlar35.178 16.913.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 16.907.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 35.178 5.947Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 2.489.918 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.882 45.759İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 20.882 45.759Kısa Vadeli Karşılıklar636.184 401.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 452.502 341.275Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 183.682 60.483Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.518 14.817İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 6.518 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 8.299ARA TOPLAM23.080.958 48.000.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.080.958 48.000.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 4.926.384Uzun Vadeli Karşılıklar16.906.121 12.389.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.652.709 1.022.213Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 15.253.412 11.367.173Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 0 734.789TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.906.121 18.050.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.987.079 66.051.290ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.645.329 15.812.213Ödenmiş Sermaye21 72.556.591 58.967.161Sermaye Düzeltme Farkları21 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 59.664.413 2.738.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.841.494 49.230.939Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.841.494 49.230.939Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 48.303.015 49.268.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -461.521 -37.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.969 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar8.969 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -64.853.711 -106.677.796Net Dönem Karı veya Zararı5.765.305 -12.108.739TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.645.329 15.812.213TOPLAM KAYNAKLAR184.632.408 81.863.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 60.756.319Satışların Maliyeti22 -48.285.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.470.350 0BRÜT KAR (ZARAR)12.470.350 0Genel Yönetim Giderleri24 -3.171.061Pazarlama Giderleri24 -4.082.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 36.949.852Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -40.950.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.215.589 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 17.149.783Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -11.212.003Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 1.224.892FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.378.261 0Finansman Giderleri28 -3.421.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.957.215 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri808.090 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 808.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.765.305 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.765.305 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.765.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (Kayıp) 30 0,09280000 -0,20530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-414.813 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-529.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar8.969 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.969 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler105.946 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri105.946Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-414.813 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.350.492 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.350.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960619BIST