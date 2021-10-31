***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2021 18:43
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Transferler
-12.108.739 12.108.739
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.718 94.124 6.414.915 6.318.321 6.318.321
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.077.960 56.385 10.117.276 -118.736.535 6.414.915 22.130.534 22.130.534
Cari Dönem 01.07.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329
Transferler
-195.144 5.960.449 -5.765.305 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.172 1.101.459 1.213.631 1.213.631
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.107.871 -349.349 8.969 10.117.276 -58.893.262 1.101.459 145.858.960 145.858.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.307.894 1.581.348
Dönem Karı (Zararı)
1.101.459 6.414.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.366.941 3.267.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.351.574 1.284.576
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-94.112 -176.920
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -94.112 -176.920
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
174.193 118.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 220.941 118.340
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -46.748 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
169.567 1.341.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -98.518 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 713.968 365.355
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 112.006 1.092.597
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -557.889 -116.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.740.779 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -227.384 -270.884
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 970.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.573.376 -8.101.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.483.896 -25.939.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -23.003 -1.220.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.460.893 -24.718.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-420.431 5.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -420.431 5.029
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2.615.646 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
2.615.646 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -24.501.724 -7.676.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 11.857.492 3.040.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.182.702 16.296.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.263.517 314.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 22.919.185 15.981.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.337.208 2.217.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-568 5.715
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -568 5.715
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
338.470 2.784.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.351.523 1.164.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.351.357 1.164.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-166 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.307.894 1.581.348
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.072.590 -6.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -7.072.590 -6.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.173.251 -1.075.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
3.200.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -732.162
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -732.162
Ödenen Faiz
-125.267 -343.667
Alınan Faiz
98.518 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.408.555 498.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.408.555 498.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.810.257 368.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.218.812 867.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 30.06.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.218.812 8.810.257
Ticari Alacaklar
11.028.837 5.656.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 394.098 371.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.634.739 5.285.852
Diğer Alacaklar
1.144.855 726.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.144.855 726.770
Stoklar
9 41.750.067 17.248.343
Peşin Ödenmiş Giderler
18.502.624 25.815.911
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 119.495 5.799.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.383.129 20.015.956
Diğer Dönen Varlıklar
5.108.278 2.756.921
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 376.178 169.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 4.732.100 2.587.644
ARA TOPLAM
89.753.473 61.015.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.753.473 61.015.149
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
310.384 308.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 310.384 308.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 73.744.657 71.003.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 350.000 350.000
Maddi Duran Varlıklar
12 52.651.128 46.926.897
Arazi ve Arsalar
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.194.796 2.215.530
Binalar
3.615.648 3.705.177
Tesis, Makine ve Cihazlar
34.900.779 31.414.311
Taşıtlar
2.124.952 2.051.163
Mobilya ve Demirbaşlar
261.673 261.414
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.748.280 1.474.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.063 58.278
Diğer Haklar
13 55.063 58.278
Peşin Ödenmiş Giderler
340.828 4.790.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 340.828 4.790.922
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 406.631 179.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.858.691 123.617.259
TOPLAM VARLIKLAR
217.612.164 184.632.408
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.357.150 5.568.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Ticari Borçlar
34.822.304 11.197.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.263.517 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.558.787 11.197.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.463.547 3.126.339
Diğer Borçlar
34.610 35.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.610 35.178
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.105.564 2.489.918
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
44296 5.105.564 2.489.918
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
359.352 20.882
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 359.352 20.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
733.494 636.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 549.812 452.502
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 183.682 183.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.351 6.518
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.351 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
ARA TOPLAM
54.882.372 23.080.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.882.372 23.080.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.870.832 16.906.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.664.168 1.652.709
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.206.664 15.253.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.870.832 16.906.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.753.204 39.987.079
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.858.960 144.645.329
Ödenmiş Sermaye
21 72.556.591 72.556.591
Sermaye Düzeltme Farkları
21 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 59.664.413 59.664.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.758.522 47.841.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.758.522 47.841.494
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 48.107.871 48.303.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -349.349 -461.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.969 8.969
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.969 8.969
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -58.893.262 -64.853.711
Net Dönem Karı veya Zararı
1.101.459 5.765.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.858.960 144.645.329
TOPLAM KAYNAKLAR
217.612.164 184.632.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 42.903.131 38.812.233
Satışların Maliyeti
22 -40.169.575 -27.010.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.733.556 11.801.899
BRÜT KAR (ZARAR)
2.733.556 11.801.899
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.080.035 -443.259
Pazarlama Giderleri
24 -2.578.982 -286.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.130.213 898.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.152.271 -3.893.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-947.519 8.077.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 98.518 82.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 2.740.779 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.891.778 8.160.414
Finansman Giderleri
28 -1.045.746 -1.992.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
846.032 6.168.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
255.427 246.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 255.427 246.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.101.459 6.414.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.101.459 6.414.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.101.459 6.414.915
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına kazanç/kayıp 30 0,01520000 0,10880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
112.172 -96.594
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -241.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 140.215 120.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.043 24.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.043 -26.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 50.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.172 -96.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.213.631 6.318.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.213.631 6.318.321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973299
BIST