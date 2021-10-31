***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.07.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Transferler-12.108.739 12.108.739Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-190.718 94.124 6.414.915 6.318.321 6.318.321Dönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.077.960 56.385 10.117.276 -118.736.535 6.414.915 22.130.534 22.130.534Cari Dönem 01.07.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329Transferler-195.144 5.960.449 -5.765.305 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.172 1.101.459 1.213.631 1.213.631Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.107.871 -349.349 8.969 10.117.276 -58.893.262 1.101.459 145.858.960 145.858.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.307.894 1.581.348Dönem Karı (Zararı)1.101.459 6.414.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.366.941 3.267.601Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.351.574 1.284.576Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-94.112 -176.920Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -94.112 -176.920Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler174.193 118.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 220.941 118.340Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -46.748 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler169.567 1.341.665Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -98.518 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 713.968 365.355Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 112.006 1.092.597Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -557.889 -116.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.740.779 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -227.384 -270.884Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 970.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.573.376 -8.101.168Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.483.896 -25.939.207İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -23.003 -1.220.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.460.893 -24.718.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-420.431 5.029İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -420.431 5.029Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler2.615.646 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)2.615.646 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -24.501.724 -7.676.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 11.857.492 3.040.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.182.702 16.296.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 1.263.517 314.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 22.919.185 15.981.805Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.337.208 2.217.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-568 5.715İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -568 5.715Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)338.470 2.784.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.351.523 1.164.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -2.351.357 1.164.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-166 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.307.894 1.581.348YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.072.590 -6.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -7.072.590 -6.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.173.251 -1.075.829Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.200.000 0Kredilerden Nakit Girişleri3.200.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -732.162Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -732.162Ödenen Faiz-125.267 -343.667Alınan Faiz98.518 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.408.555 498.743NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.408.555 498.743DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.810.257 368.464DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.218.812 867.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 30.06.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.218.812 8.810.257Ticari Alacaklar11.028.837 5.656.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 394.098 371.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.634.739 5.285.852Diğer Alacaklar1.144.855 726.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.144.855 726.770Stoklar9 41.750.067 17.248.343Peşin Ödenmiş Giderler18.502.624 25.815.911İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 119.495 5.799.955İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 18.383.129 20.015.956Diğer Dönen Varlıklar5.108.278 2.756.921İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 376.178 169.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 4.732.100 2.587.644ARA TOPLAM89.753.473 61.015.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.753.473 61.015.149DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar310.384 308.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 310.384 308.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 73.744.657 71.003.878Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 350.000 350.000Maddi Duran Varlıklar12 52.651.128 46.926.897Arazi ve Arsalar5.805.000 5.805.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.194.796 2.215.530Binalar3.615.648 3.705.177Tesis, Makine ve Cihazlar34.900.779 31.414.311Taşıtlar2.124.952 2.051.163Mobilya ve Demirbaşlar261.673 261.414Yapılmakta Olan Yatırımlar3.748.280 1.474.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.063 58.278Diğer Haklar13 55.063 58.278Peşin Ödenmiş Giderler340.828 4.790.922İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 340.828 4.790.922Ertelenmiş Vergi Varlığı29 406.631 179.247TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.858.691 123.617.259TOPLAM VARLIKLAR217.612.164 184.632.408KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 9.357.150 5.568.448Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0Ticari Borçlar34.822.304 11.197.491İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.263.517 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 33.558.787 11.197.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.463.547 3.126.339Diğer Borçlar34.610 35.178İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 34.610 35.178Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.105.564 2.489.918Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri44296 5.105.564 2.489.918Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)359.352 20.882İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 359.352 20.882Kısa Vadeli Karşılıklar733.494 636.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 549.812 452.502Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 183.682 183.682Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.351 6.518İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 6.351 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 0ARA TOPLAM54.882.372 23.080.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.882.372 23.080.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16.870.832 16.906.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.664.168 1.652.709Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 15.206.664 15.253.412TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.870.832 16.906.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.753.204 39.987.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.858.960 144.645.329Ödenmiş Sermaye21 72.556.591 72.556.591Sermaye Düzeltme Farkları21 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 59.664.413 59.664.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.758.522 47.841.494Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.758.522 47.841.494Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 48.107.871 48.303.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -349.349 -461.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.969 8.969Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar8.969 8.969Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -58.893.262 -64.853.711Net Dönem Karı veya Zararı1.101.459 5.765.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.858.960 144.645.329TOPLAM KAYNAKLAR217.612.164 184.632.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 42.903.131 38.812.233Satışların Maliyeti22 -40.169.575 -27.010.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.733.556 11.801.899BRÜT KAR (ZARAR)2.733.556 11.801.899Genel Yönetim Giderleri24 -1.080.035 -443.259Pazarlama Giderleri24 -2.578.982 -286.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.130.213 898.318Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.152.271 -3.893.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-947.519 8.077.540Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 98.518 82.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 2.740.779 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.891.778 8.160.414Finansman Giderleri28 -1.045.746 -1.992.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)846.032 6.168.181Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri255.427 246.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 255.427 246.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.101.459 6.414.915DÖNEM KARI (ZARARI)1.101.459 6.414.915Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.101.459 6.414.915Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç/kayıp 30 0,01520000 0,10880000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar112.172 -96.594Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -241.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 140.215 120.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28.043 24.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-28.043 -26.548Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 50.698Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.172 -96.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.213.631 6.318.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.213.631 6.318.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973299BIST