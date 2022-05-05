***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Transferler-724.247 -11.384.492 12.108.739Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.909 1.904.968 1.788.059 1.788.059Sermaye Arttırımı60.000.000 3.047.197 63.047.197 63.047.197Sermaye Azaltımı-52.967.161 52.967.161Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 13.544.992 5.785.577 48.785.847 -437.745 10.117.276 -65.095.127 6.745.789 82.205.193 82.205.193Cari Dönem 01.07.2021 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329Transferler-585.432 6.350.737 -5.765.305 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-161.661 17.994.056 3.913.164 21.745.559 21.745.559Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 47.717.583 -623.182 18.003.025 10.117.276 -58.502.974 3.913.164 166.390.888 166.390.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.357.927 14.873.747Dönem Karı (Zararı)3.913.164 6.745.789Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.974.596 6.181.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 4.326.684 3.804.032Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.700.357 -1.881.947Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 15.837 653.904Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 264.034 -93.745Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 4.420.486 -2.442.106Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.476.448 3.387.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 618.679 107.180Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 857.769 3.280.258Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.682.780 199.470Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -240.089 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 4.872.409 225.961Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 76.168 137.570Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -25.708 -164.061Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.546.855 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.664.818 -1.429.530Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 2.102.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.470.167 1.946.149Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.467.815 3.696.570İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -738.432 6.362.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.729.383 -2.666.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-781.963 445.452İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -781.963 445.452Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler22.621.853 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)22.621.853 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 676.374 -17.081.645Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -14.695.270 5.898.739Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.454.290 -16.183.427İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.454.290 -16.183.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -282.904 833.321Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.044 24.551.988İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 23.836.612İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -80.044 715.376Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.304.252 -27.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.278.606 -187.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -2.272.097 -187.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.509 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.357.927 14.873.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.795.244 -1.827.145İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-23.587.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -14.005.078 -1.827.145Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.202.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.565.756 48.190.792Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.672.497 0Kredilerden Nakit Girişleri34.672.497 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.640.701 -11.583.247Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.640.701 -11.583.247Ödenen Faiz-2.706.129 -225.961Alınan Faiz240.089 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-871.561 61.237.394NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-871.561 61.237.394DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.810.257 368.464DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.938.696 61.605.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 30.06.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.938.696 8.810.257Ticari Alacaklar8.032.757 5.656.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.109.527 371.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.923.230 5.285.852Diğer Alacaklar1.407.891 726.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.407.891 726.770Stoklar9 16.307.935 17.248.343Peşin Ödenmiş Giderler27.951.633 25.815.911İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 10.618.341 5.799.955İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 17.333.292 20.015.956Diğer Dönen Varlıklar5.029.018 2.756.921İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 313.858 169.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 4.715.160 2.587.644ARA TOPLAM66.667.930 61.015.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.667.930 61.015.149DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar408.879 308.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 408.879 308.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 116.132.289 71.003.878Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.552.666 350.000Maddi Duran Varlıklar12 56.614.536 46.926.897Arazi ve Arsalar5.805.000 5.805.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.153.329 2.215.530Binalar8.283.520 3.705.177Tesis, Makine ve Cihazlar36.834.095 31.414.311Taşıtlar2.996.049 2.051.163Mobilya ve Demirbaşlar262.085 261.414Yapılmakta Olan Yatırımlar280.458 1.474.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.033 58.278Diğer Haklar13 49.033 58.278Peşin Ödenmiş Giderler12.929.984 4.790.922İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.929.984 4.790.922Ertelenmiş Vergi Varlığı29 1.947.109 179.247TOPLAM DURAN VARLIKLAR192.634.496 123.617.259TOPLAM VARLIKLAR259.302.426 184.632.408KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 28.766.524 5.568.448Ticari Borçlar15.626.073 11.197.491İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.626.073 11.197.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.182.803 2.465.707Diğer Borçlar615.766 695.810İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 615.766 695.810Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler25.111.771 2.489.918Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 25.111.771 2.489.918Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.325.134 20.882İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.325.134 20.882Kısa Vadeli Karşılıklar865.026 636.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 820.666 452.502Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 44.360 183.682Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 6.518İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 9 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 0ARA TOPLAM74.493.106 23.080.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.493.106 23.080.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18.418.432 16.906.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.167.929 1.652.709Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 16.250.503 15.253.412TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.418.432 16.906.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.911.538 39.987.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.390.888 144.645.329Ödenmiş Sermaye21 72.556.591 72.556.591Sermaye Düzeltme Farkları21 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 59.664.413 59.664.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)65.097.426 47.850.463Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.094.401 47.841.494Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 47.717.583 48.303.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -623.182 -461.521Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.003.025 8.969Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -58.502.974 -64.853.711Net Dönem Karı veya Zararı3.913.164 5.765.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.390.888 144.645.329TOPLAM KAYNAKLAR259.302.426 184.632.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 98.570.038 53.446.446 18.979.747 7.195.602Satışların Maliyeti22 -74.141.483 -43.514.589 -7.065.506 -8.105.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.428.555 9.931.857 11.914.241 -909.697BRÜT KAR (ZARAR)24.428.555 9.931.857 11.914.241 -909.697Genel Yönetim Giderleri24 -3.988.129 -2.464.691 -1.325.734 -949.380Pazarlama Giderleri24 -7.464.049 -2.358.136 -2.803.290 -873.306Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 15.508.405 11.735.493 1.654.312 6.003.477Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -23.490.594 -15.159.239 -7.821.665 -4.783.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.994.188 1.685.284 1.617.864 -1.512.555Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 240.089 16.276.646 35.119 15.964.828Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -9.893.445 0 -9.893.445Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 3.546.855 0 2.537.248 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.781.132 8.068.485 4.190.231 4.558.828Finansman Giderleri28 -6.532.786 -2.652.225 -3.513.552 -383.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.248.346 5.416.260 676.679 4.175.590Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.664.818 1.329.529 348.453 665.231Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 1.664.818 1.329.529 348.453 665.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.913.164 6.745.789 1.025.132 4.840.821DÖNEM KARI (ZARARI)3.913.164 6.745.789 1.025.132 4.840.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.913.164 6.745.789 1.025.132 4.840.821Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.832.395 -400.006 -493.440 -283.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -264.705 -500.007 -679.429 -350.124Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar17.994.056 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.995.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler103.044 100.001 185.989 67.027Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 103.044 100.001 185.989 67.027Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.832.395 -400.006 -493.440 -283.097TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.745.559 6.345.783 531.692 4.557.724Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları21.745.559 6.345.783 531.692 4.557.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026953BIST