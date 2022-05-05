***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 20:13
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Transferler
-724.247 -11.384.492 12.108.739
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.909 1.904.968 1.788.059 1.788.059
Sermaye Arttırımı
60.000.000 3.047.197 63.047.197 63.047.197
Sermaye Azaltımı
-52.967.161 52.967.161
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 13.544.992 5.785.577 48.785.847 -437.745 10.117.276 -65.095.127 6.745.789 82.205.193 82.205.193
Cari Dönem 01.07.2021 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329
Transferler
-585.432 6.350.737 -5.765.305 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-161.661 17.994.056 3.913.164 21.745.559 21.745.559
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 47.717.583 -623.182 18.003.025 10.117.276 -58.502.974 3.913.164 166.390.888 166.390.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.357.927 14.873.747
Dönem Karı (Zararı)
3.913.164 6.745.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.974.596 6.181.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 4.326.684 3.804.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.700.357 -1.881.947
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.837 653.904
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 264.034 -93.745
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.420.486 -2.442.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.476.448 3.387.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 618.679 107.180
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 857.769 3.280.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.682.780 199.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -240.089 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 4.872.409 225.961
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 76.168 137.570
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -25.708 -164.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.546.855 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.664.818 -1.429.530
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.102.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.470.167 1.946.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.467.815 3.696.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -738.432 6.362.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.729.383 -2.666.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-781.963 445.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -781.963 445.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
22.621.853 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
22.621.853 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 676.374 -17.081.645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.695.270 5.898.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.454.290 -16.183.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.454.290 -16.183.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -282.904 833.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.044 24.551.988
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 23.836.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -80.044 715.376
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.304.252 -27.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.278.606 -187.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.272.097 -187.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.509 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.357.927 14.873.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.795.244 -1.827.145
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-23.587.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -14.005.078 -1.827.145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.202.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.565.756 48.190.792
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.672.497 0
Kredilerden Nakit Girişleri
34.672.497 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.640.701 -11.583.247
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.640.701 -11.583.247
Ödenen Faiz
-2.706.129 -225.961
Alınan Faiz
240.089 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-871.561 61.237.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-871.561 61.237.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.810.257 368.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.938.696 61.605.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 30.06.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.938.696 8.810.257
Ticari Alacaklar
8.032.757 5.656.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.109.527 371.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.923.230 5.285.852
Diğer Alacaklar
1.407.891 726.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.407.891 726.770
Stoklar
9 16.307.935 17.248.343
Peşin Ödenmiş Giderler
27.951.633 25.815.911
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.618.341 5.799.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.333.292 20.015.956
Diğer Dönen Varlıklar
5.029.018 2.756.921
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 313.858 169.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 4.715.160 2.587.644
ARA TOPLAM
66.667.930 61.015.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.667.930 61.015.149
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
408.879 308.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 408.879 308.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 116.132.289 71.003.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.552.666 350.000
Maddi Duran Varlıklar
12 56.614.536 46.926.897
Arazi ve Arsalar
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.153.329 2.215.530
Binalar
8.283.520 3.705.177
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.834.095 31.414.311
Taşıtlar
2.996.049 2.051.163
Mobilya ve Demirbaşlar
262.085 261.414
Yapılmakta Olan Yatırımlar
280.458 1.474.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.033 58.278
Diğer Haklar
13 49.033 58.278
Peşin Ödenmiş Giderler
12.929.984 4.790.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.929.984 4.790.922
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 1.947.109 179.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.634.496 123.617.259
TOPLAM VARLIKLAR
259.302.426 184.632.408
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.766.524 5.568.448
Ticari Borçlar
15.626.073 11.197.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.626.073 11.197.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.182.803 2.465.707
Diğer Borçlar
615.766 695.810
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 615.766 695.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
25.111.771 2.489.918
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 25.111.771 2.489.918
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.325.134 20.882
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.325.134 20.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
865.026 636.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 820.666 452.502
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 44.360 183.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 6.518
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 9 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
ARA TOPLAM
74.493.106 23.080.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.493.106 23.080.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.418.432 16.906.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.167.929 1.652.709
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.250.503 15.253.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.418.432 16.906.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.911.538 39.987.079
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.390.888 144.645.329
Ödenmiş Sermaye
21 72.556.591 72.556.591
Sermaye Düzeltme Farkları
21 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 59.664.413 59.664.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.097.426 47.850.463
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.094.401 47.841.494
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 47.717.583 48.303.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -623.182 -461.521
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.003.025 8.969
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -58.502.974 -64.853.711
Net Dönem Karı veya Zararı
3.913.164 5.765.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.390.888 144.645.329
TOPLAM KAYNAKLAR
259.302.426 184.632.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 98.570.038 53.446.446 18.979.747 7.195.602
Satışların Maliyeti
22 -74.141.483 -43.514.589 -7.065.506 -8.105.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.428.555 9.931.857 11.914.241 -909.697
BRÜT KAR (ZARAR)
24.428.555 9.931.857 11.914.241 -909.697
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.988.129 -2.464.691 -1.325.734 -949.380
Pazarlama Giderleri
24 -7.464.049 -2.358.136 -2.803.290 -873.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 15.508.405 11.735.493 1.654.312 6.003.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -23.490.594 -15.159.239 -7.821.665 -4.783.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.994.188 1.685.284 1.617.864 -1.512.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 240.089 16.276.646 35.119 15.964.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -9.893.445 0 -9.893.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 3.546.855 0 2.537.248 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.781.132 8.068.485 4.190.231 4.558.828
Finansman Giderleri
28 -6.532.786 -2.652.225 -3.513.552 -383.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.248.346 5.416.260 676.679 4.175.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.664.818 1.329.529 348.453 665.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.664.818 1.329.529 348.453 665.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.913.164 6.745.789 1.025.132 4.840.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.913.164 6.745.789 1.025.132 4.840.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.913.164 6.745.789 1.025.132 4.840.821
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.832.395 -400.006 -493.440 -283.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -264.705 -500.007 -679.429 -350.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17.994.056 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.995.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103.044 100.001 185.989 67.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 103.044 100.001 185.989 67.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.832.395 -400.006 -493.440 -283.097
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.745.559 6.345.783 531.692 4.557.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.745.559 6.345.783 531.692 4.557.724
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026953
BIST