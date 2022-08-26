***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
26.08.2022 18:47
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Transferler
-965.663 -11.143.076 12.108.739
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.782 8.969 5.765.305 5.350.492 5.350.492
Sermaye Arttırımı
66.556.591 56.926.033 123.482.624 123.482.624
Sermaye Azaltımı
-52.967.161 52.967.161
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329
Cari Dönem 01.07.2021 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329
Transferler
-780.576 6.545.881 -5.765.305 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.280.148 37.203 17.994.440 1.904.871 100.216.662 100.216.662
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 127.802.587 -424.318 18.003.409 10.117.276 -58.307.830 1.904.871 244.861.991 244.861.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.286.834 -37.901.027
Dönem Karı (Zararı)
1.904.871 5.765.305
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.219.164 -506.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 5.850.794 5.046.285
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.215.434 -6.954.890
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.837 257.023
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -218.417 -180.749
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.418.014 -7.031.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.018.843 4.327.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.114.481 317.941
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.904.362 4.009.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.659.101 -726.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -276.337 -2.284.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 5.947.464 1.660.908
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 78.106 13.611
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -90.132 -116.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-497.334 -60.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-497.334 -60.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.864.018 -1.224.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.163.656 -914.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.162.799 -43.159.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
862.662 4.278.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -914.747 6.360.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.777.409 -2.081.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-703.407 -160.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -703.407 -160.645
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
23.198.520 2.489.918
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
23.198.520 2.489.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 5.378.510 -16.023.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -22.302.793 -5.110.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.596 -11.825.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 714.596 -11.825.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 187.690 982.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.181 -16.886.975
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 -16.907.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -685.181 20.932
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
949.413 -24.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.437.211 -879.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.430.702 -879.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.509 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.286.834 -37.901.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.854.574 -73.064.293
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-23.587.500 -69.770.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -14.064.408 -3.311.573
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.202.666 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.941.605 119.407.113
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 123.482.624
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 123.482.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.080.143
Kredilerden Nakit Girişleri
0 5.080.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.612.732 -10.267.580
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.612.732 -10.267.580
Ödenen Faiz
-5.947.464 -1.172.603
Alınan Faiz
276.337 2.284.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.626.135 8.441.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.626.135 8.441.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.810.257 368.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.184.122 8.810.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 30.06.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.184.122 8.810.257
Ticari Alacaklar
4.700.342 5.656.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.285.842 371.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.414.500 5.285.852
Diğer Alacaklar
1.295.293 726.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.295.293 726.770
Stoklar
9 12.088.250 17.248.343
Peşin Ödenmiş Giderler
34.300.365 25.815.911
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 12.366.708 5.799.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.933.657 20.015.956
Diğer Dönen Varlıklar
5.187.624 2.756.921
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 0 169.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 5.187.624 2.587.644
ARA TOPLAM
62.755.996 61.015.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.755.996 61.015.149
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
442.921 308.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 442.921 308.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 118.449.835 71.003.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.050.000 350.000
Maddi Duran Varlıklar
12 151.269.571 46.926.897
Arazi ve Arsalar
18.745.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.280.000 2.215.530
Binalar
29.094.999 3.705.177
Tesis, Makine ve Cihazlar
89.760.220 31.414.311
Taşıtlar
2.799.653 2.051.163
Mobilya ve Demirbaşlar
249.912 261.414
Yapılmakta Olan Yatırımlar
339.787 1.474.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.227 58.278
Diğer Haklar
13 46.227 58.278
Peşin Ödenmiş Giderler
14.191.247 4.790.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.191.247 4.790.922
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 0 179.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
289.449.801 123.617.259
TOPLAM VARLIKLAR
352.205.797 184.632.408
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.181.180 5.568.448
Ticari Borçlar
11.821.955 11.197.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.821.955 11.197.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.653.397 2.465.707
Diğer Borçlar
10.629 695.810
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.629 695.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
25.688.438 2.489.918
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 25.688.438 2.489.918
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
970.295 20.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 970.295 20.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
888.363 636.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 856.503 452.502
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 31.860 183.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 6.518
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 9 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
ARA TOPLAM
73.214.266 23.080.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.214.266 23.080.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.626.281 16.906.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.316.685 1.652.709
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 17.309.596 15.253.412
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 14.503.259 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.129.540 16.906.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.343.806 39.987.079
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.861.991 144.645.329
Ödenmiş Sermaye
21 72.556.591 72.556.591
Sermaye Düzeltme Farkları
21 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 59.664.413 59.664.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.381.678 47.850.463
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.378.269 47.841.494
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 127.802.587 48.303.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -424.318 -461.521
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 18.003.409 8.969
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -58.307.830 -64.853.711
Net Dönem Karı veya Zararı
1.904.871 5.765.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.861.991 144.645.329
TOPLAM KAYNAKLAR
352.205.797 184.632.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 114.892.184 60.756.319
Satışların Maliyeti
22 -81.580.320 -48.285.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.311.864 12.470.350
BRÜT KAR (ZARAR)
33.311.864 12.470.350
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.500.666 -3.171.061
Pazarlama Giderleri
24 -9.184.329 -4.082.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 20.537.717 36.949.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -34.985.350 -40.950.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.179.236 1.215.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 811.337 17.149.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -37.666 -11.212.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 5.864.018 1.224.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.816.925 8.378.261
Finansman Giderleri
28 -10.075.710 -3.421.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
741.215 4.957.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.163.656 808.090
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.163.656 808.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.871 5.765.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.871 5.765.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.904.871 5.765.305
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 30 0,02630000 0,09280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.311.791 -414.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.117.009 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 46.504 -529.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17.994.440 8.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.064 8.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.995.504 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.846.162 105.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.301 105.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-15.836.861 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.311.791 -414.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.216.662 5.350.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
100.216.662 5.350.492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058680
BIST