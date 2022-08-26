***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Transferler-965.663 -11.143.076 12.108.739Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-423.782 8.969 5.765.305 5.350.492 5.350.492Sermaye Arttırımı66.556.591 56.926.033 123.482.624 123.482.624Sermaye Azaltımı-52.967.161 52.967.161Dönem Sonu Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329Cari Dönem 01.07.2021 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329Transferler-780.576 6.545.881 -5.765.305 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80.280.148 37.203 17.994.440 1.904.871 100.216.662 100.216.662Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler72.556.591 13.544.992 59.664.413 127.802.587 -424.318 18.003.409 10.117.276 -58.307.830 1.904.871 244.861.991 244.861.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.286.834 -37.901.027Dönem Karı (Zararı)1.904.871 5.765.305Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.219.164 -506.451Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 5.850.794 5.046.285Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.215.434 -6.954.890Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 15.837 257.023Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -218.417 -180.749Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 4.418.014 -7.031.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.018.843 4.327.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.114.481 317.941Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.904.362 4.009.438Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.659.101 -726.297Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -276.337 -2.284.529Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 5.947.464 1.660.908Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 78.106 13.611Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -90.132 -116.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-497.334 -60.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-497.334 -60.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.864.018 -1.224.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.163.656 -914.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.162.799 -43.159.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler862.662 4.278.817İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -914.747 6.360.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.777.409 -2.081.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-703.407 -160.645İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -703.407 -160.645Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler23.198.520 2.489.918Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)23.198.520 2.489.918Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 5.378.510 -16.023.473Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -22.302.793 -5.110.087Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler714.596 -11.825.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 714.596 -11.825.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 187.690 982.347Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-685.181 -16.886.975İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 -16.907.907İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -685.181 20.932Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)949.413 -24.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.437.211 -879.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -2.430.702 -879.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.509 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.286.834 -37.901.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.854.574 -73.064.293İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-23.587.500 -69.770.016Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.296Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -14.064.408 -3.311.573Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.202.666 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.941.605 119.407.113Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 123.482.624Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 123.482.624Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.080.143Kredilerden Nakit Girişleri0 5.080.143Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25.612.732 -10.267.580Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25.612.732 -10.267.580Ödenen Faiz-5.947.464 -1.172.603Alınan Faiz276.337 2.284.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.626.135 8.441.793NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.626.135 8.441.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.810.257 368.464DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.184.122 8.810.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 30.06.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.184.122 8.810.257Ticari Alacaklar4.700.342 5.656.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.285.842 371.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.414.500 5.285.852Diğer Alacaklar1.295.293 726.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.295.293 726.770Stoklar9 12.088.250 17.248.343Peşin Ödenmiş Giderler34.300.365 25.815.911İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 12.366.708 5.799.955İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 21.933.657 20.015.956Diğer Dönen Varlıklar5.187.624 2.756.921İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 0 169.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 5.187.624 2.587.644ARA TOPLAM62.755.996 61.015.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.755.996 61.015.149DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar442.921 308.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 442.921 308.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 118.449.835 71.003.878Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.050.000 350.000Maddi Duran Varlıklar12 151.269.571 46.926.897Arazi ve Arsalar18.745.000 5.805.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.280.000 2.215.530Binalar29.094.999 3.705.177Tesis, Makine ve Cihazlar89.760.220 31.414.311Taşıtlar2.799.653 2.051.163Mobilya ve Demirbaşlar249.912 261.414Yapılmakta Olan Yatırımlar339.787 1.474.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.227 58.278Diğer Haklar13 46.227 58.278Peşin Ödenmiş Giderler14.191.247 4.790.922İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 14.191.247 4.790.922Ertelenmiş Vergi Varlığı29 0 179.247TOPLAM DURAN VARLIKLAR289.449.801 123.617.259TOPLAM VARLIKLAR352.205.797 184.632.408KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 31.181.180 5.568.448Ticari Borçlar11.821.955 11.197.491İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.821.955 11.197.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.653.397 2.465.707Diğer Borçlar10.629 695.810İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.629 695.810Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler25.688.438 2.489.918Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 25.688.438 2.489.918Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)970.295 20.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 970.295 20.882Kısa Vadeli Karşılıklar888.363 636.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 856.503 452.502Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 31.860 183.682Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 6.518İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 9 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 0ARA TOPLAM73.214.266 23.080.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.214.266 23.080.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19.626.281 16.906.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.316.685 1.652.709Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 17.309.596 15.253.412Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 14.503.259 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.129.540 16.906.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER107.343.806 39.987.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar244.861.991 144.645.329Ödenmiş Sermaye21 72.556.591 72.556.591Sermaye Düzeltme Farkları21 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 59.664.413 59.664.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.381.678 47.850.463Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)127.378.269 47.841.494Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 127.802.587 48.303.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -424.318 -461.521Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21 18.003.409 8.969Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -58.307.830 -64.853.711Net Dönem Karı veya Zararı1.904.871 5.765.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR244.861.991 144.645.329TOPLAM KAYNAKLAR352.205.797 184.632.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.07.2020 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 114.892.184 60.756.319Satışların Maliyeti22 -81.580.320 -48.285.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.311.864 12.470.350BRÜT KAR (ZARAR)33.311.864 12.470.350Genel Yönetim Giderleri24 -5.500.666 -3.171.061Pazarlama Giderleri24 -9.184.329 -4.082.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 20.537.717 36.949.852Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -34.985.350 -40.950.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.179.236 1.215.589Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 811.337 17.149.783Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -37.666 -11.212.003Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 5.864.018 1.224.892FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.816.925 8.378.261Finansman Giderleri28 -10.075.710 -3.421.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)741.215 4.957.215Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.163.656 808.090Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 1.163.656 808.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.904.871 5.765.305DÖNEM KARI (ZARARI)1.904.871 5.765.305Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.904.871 5.765.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 30 0,02630000 0,09280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar98.311.791 -414.813Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)96.117.009 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 46.504 -529.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar17.994.440 8.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.064 8.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.995.504 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.846.162 105.946Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.301 105.946Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-15.836.861 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.311.791 -414.813TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.216.662 5.350.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları100.216.662 5.350.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058680BIST