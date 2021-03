***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Kamuoyunun dikkatine

Hatırlanacağı üzere eylül 2020 tarihinde başlatmış olduğumuz yeniden yapılanma sürecine ilişkin zaman zaman açıklamalar yapmaktayız.

Farklı iki aşamaya ayırdığımız bu sürecin ilk ayağını oluşturan finansal yapılanma kısmı, ocak 2021 başında tamamladığımız sermaye artışı ile hedefine ulaşmış Şirket'imizin mali yapısı ve kredibilitesi son derece iyi bir noktaya gelmiştir.

Sürecin ikinci aşaması olarak tanımladığımız reel faaliyetlerimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza, yaşanan pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen büyük bir motivasyon ve azimle devam etmekteyiz.

Bu çerçevede Şirket'imiz, bugün itibariyle detaylarını KAP' ta açıkladığı finansal duran varlık edinimi ile Frigo Pak Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.'ni, iştiraki haline getirmiştir.

Ocak 2021 başından beri büyük bir özen ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz bu satın alma ile Şirket'imiz açısından çok önemli bir atılımı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Şöyle ki

Frigo Pak Gıda, İnegöl/BURSA da yer alan 20.000 m2 büyüklüğündeki üretim tesislerinde başta narenciye konservesi olmak üzere, dondurulmuş gıda, meyve suyu ve sebze konservesi üretimi yaparak, bu üretimin % 97'sini AB ülkelerine ihraç etmektedir.

2020 yılını 107 milyon TL hasılat, 31 milyon FAVÖK ve 23 milyon TL vergi öncesi karla kapatmış sektörünün lider firmasıdır. Bu satın almayla, AB ülkelerinde önemli bir satış ağına sahip olan Frigo Pak Gıda ile birlikte ihracata dayalı gelirlerimizi büyütmeyi planlamaktayız.

Bu doğrultuda bir Merko Gıda grup şirketi olarak Frigo Pak Gıda'nın yurtdışındaki tüm satış noktalarına "Merko" markası ile ürünlerimizin pazarlanması için gerekli hazırlıklara da başlamış bulunmaktayız. Aynı şekilde Frigo Pak Gıda ürünlerini de Şirket'imizin pazarlama ve satış ağına katmak suretiyle, gelirlerine önemli katkılar sağlayacağımızı düşünmekteyiz

Şirket'imiz, sektörü itibariyle üretim sezonunu her yılın Temmuz ayında açıp Eylül ayında kapatmaktadır. Çok kısa süreli bu dönemin dışındaki kalan aylarda üretim olmasa da işletme giderleri sürmektedir. Aynı şekilde Frigo Pak Gıda için de her yılın Eylül – Şubat arası dönemi üretim sezonudur. Bunun dışındaki kalan aylarda işletme giderleri firmaya yük olup karlılığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

Bu değerlendirmeler neticesinde yaptığımız gelir optimizasyonu çalışmaları sonrasında, Frigo Pak Gıda' nın gelecek 2 yıl içinde Şirket'imizin Karacabey/BURSA da yer alan tesislerimize taşınmasını planlamaktayız. Böylece her iki şirketin yıl geneline yayılan üretim sezonu ile birlikte işletme giderleri ve lojistik maliyetlerinde önemli tasarruflar söz konusu olabilecektir.

Özetle her iki Şirket'imizin entegrasyon çalışmaları tamamlandığında çok daha başarılı sonuçların ortaya çıkacağına inanmaktayız.

Sonuç olarak

Bundan sadece 6 ay kadar önce TTK 376 bildirimi yapan Şirket'imiz, bugün toplam piyasa değeri 34.188.000 USD karşılığı 273.000.000 TL olan Frigo Pak Gıda'yı grup şirketi olarak iştiraki haline getirmiş, kararlı büyümesine devam ettiğini ve edeceğini de açıkça ortaya koymuştur.

Bu toprakların verimine ve Ülke'mizin potansiyeline daima inanan Merko Ailesi olarak, kaynaklarımızı ve imkanlarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanarak, paydaşlarımıza yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde verebilmek adına var gücümüzle çalıştığımızı bir kez daha ısrarla vurgulamak isteriz.

Saygılarımla
Merko Grup Adına
Alistair Baran BLAKE