***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'un toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.05.2020Genel Kurul Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi No: 79 Nişantaşı Şişli İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve oylanması,3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23üncü Hesap Devresi maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi13 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek ve görüşler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 genel kurul çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019 Yılı OGK Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Genel Kurul Tooplantı nisabının sağlanamaması nedeniyleHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tehir tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Topşantısı yeterli toplantı nisabını sağlayamadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848531BIST