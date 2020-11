***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2020Karar Tarihi 21.10.2020Genel Kurul Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması4 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması12 - Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması18 - 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi19 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi20 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 EK2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 EK3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 EK5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 EK6 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 EK7 DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 EK8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 EK9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulu 16.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tuttanağı ve hazirun cetveli ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_1168891605517386289.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim kurulumuzun 16.10.2020 tarih ve 2020-26 sayılı kararının yasal ilan süresi içerisinde olmaması nedeniyle aşağıdaki şekilde güncellenmesine,Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.10.2020 Cuma günü, saat 12:00' da, gerekli toplantı nisabı olan %25 katılımın gerçekleşmemesi nedeni ile erteleme tutanağı düzenlenerek ertelenmiştir.Toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ikincisinin 16.11.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL adresinde ekli aynı gündemle yapılmasına,Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan zararın Yönetim Kurulu' nun 20.09.2020 tarih 2020-18 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştirKamuoyuna duyurulurEKLEREK- 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASIEK- 2 KAR DAĞITIM TABLOSUEK- 3 VEKALETNAMEEK- 4 ÜCRET POLİTİKASIEK- 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASIEK- 6 GÜNDEMEK- 7 DAVET METNİEK- 8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIEK- 9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888637BIST