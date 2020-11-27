***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.11.2020 18:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 16.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı kararlarının tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2020
Karar Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması
4 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması
12 - Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
18 - 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi
19 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
20 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EK2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK6 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 EK7 DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 EK8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 EK9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulu 16.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tuttanağı ve hazirun cetveli ekte verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.11.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1168891605517386289.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2020 tarihinde gerçekleşen 30.06.2020 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantı kararları 25.11.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890360
BIST