***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.12.2020 16:22
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.11.2020
Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,
4 - Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
6 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK5 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Ek 6 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK2 TADİL.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 EK4 DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 6 EK3 AZALTIM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanakları ve Toplantıya katılan pay sahipleri listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 14.12.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 katılanlar listesi 14.12.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim kurulumuzun 01.09.2020 tarih ve 2020-14 (14.10.2020 tarih 2020-25 ve 21.10.2020 tarih ve 2020-27 sayılı kararlar ile güncellenen) sayılı kararı ile alınan
Şirket'imiz çıkarılmış sermayesi 58.967.161.- TL' nın 52.967.161.- TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş anlı olarak 60.000.000.- TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına ve mevcut 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL' na yükseltilmesi ile 2021 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınmış olması şartıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi ve Pay Tebliği'nin 19.maddesi hükümleri gereğince toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 14.12.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,
Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Şirketimizin www.merko.com.tr adresindeki web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ve ayrıca şirket merkezimizde 17.11.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,
İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893030
BIST