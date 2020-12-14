***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.11.2020Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,4 - Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,6 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK5 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ek 6 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK2 TADİL.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 EK4 DAVET METNİ.pdf - İlan MetniEK: 6 EK3 AZALTIM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanakları ve Toplantıya katılan pay sahipleri listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak 14.12.2020.pdf - TutanakEK: 2 katılanlar listesi 14.12.2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim kurulumuzun 01.09.2020 tarih ve 2020-14 (14.10.2020 tarih 2020-25 ve 21.10.2020 tarih ve 2020-27 sayılı kararlar ile güncellenen) sayılı kararı ile alınanŞirket'imiz çıkarılmış sermayesi 58.967.161.- TL' nın 52.967.161.- TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş anlı olarak 60.000.000.- TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına ve mevcut 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL' na yükseltilmesi ile 2021 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınmış olması şartıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi ve Pay Tebliği'nin 19.maddesi hükümleri gereğince toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 14.12.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Şirketimizin www.merko.com.tr adresindeki web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ve ayrıca şirket merkezimizde 17.11.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893030BIST