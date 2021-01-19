***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.01.2021 08:30
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurul kararlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.11.2020
Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,
4 - Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
6 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK5 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Ek 6 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK2 TADİL.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 EK4 DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 6 EK3 AZALTIM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanakları ve Toplantıya katılan pay sahipleri listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.01.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 14.12.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 katılanlar listesi 14.12.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul kararları 18.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903169
BIST