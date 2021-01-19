***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul kararlarının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.11.2020Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,4 - Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,6 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK5 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ek 6 gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK2 TADİL.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 EK4 DAVET METNİ.pdf - İlan MetniEK: 6 EK3 AZALTIM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanakları ve Toplantıya katılan pay sahipleri listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.01.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak 14.12.2020.pdf - TutanakEK: 2 katılanlar listesi 14.12.2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul kararları 18.01.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903169BIST