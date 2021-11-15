***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap döneminin %25 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 15.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap döneminin %25 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2021Karar Tarihi 15.11.2021Genel Kurul Tarihi 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,6 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince "Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım politaksının" Genel Kurul Onayına sunulması,18 - Şirket'in 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2021-30.06.2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi19 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 5 tehir tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında1- 15.11.2021 tarih saat 15:00'da "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı için toplanılmış olup, gerekli toplantı nisabı olan%25 onarında payı temsilen pay sahibi katılımı olmaması ve toplantı tehir tutanağındaki toplantının gerçekleşmemesi nedeniyle alınan erteleme kararı dikkate alınarak 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 09.12.2021 tarih Perşembe günü saat 15:00'da "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde toplantı nisabı aranmaksızın gerkçekleştirilmesine,2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve BIST mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977799BIST