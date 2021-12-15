***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2021Karar Tarihi 15.11.2021Genel Kurul Tarihi 09.12.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,6 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince "Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım politaksının" Genel Kurul Onayına sunulması,18 - Şirket'in 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2021-30.06.2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi19 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 5 tehir tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulu 09.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tuttanağı ve hazirun cetveli ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.12.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 09.12.2021 GKTUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 09.12.2021 tarihilnde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları 15.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurlurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983534BIST