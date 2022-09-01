***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2022Karar Tarihi 26.08.2022Genel Kurul Tarihi 22.09.2022Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması5 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı /tr/Bildirim/1059241BIST