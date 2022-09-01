Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.09.2022 11:03
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Hesap Dönemi Düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2022
Karar Tarihi 26.08.2022
Genel Kurul Tarihi 22.09.2022
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir in Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması
5 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.143
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  3.168  
Önceki Kapanış :  3.143  
En Yüksek
3.183 En Düşük
3.125
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 112.693.969 % 10,00  
SMRTG 41,18 532.088.587 % 9,99  
EGGUB 307,30 143.488.888 % 9,99  
OTKAR 525,40 506.789.299 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.846.567 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2006 18,2115 % 0,08  
Euro 18,1319 18,1448 % 0,22  
Sterlin 20,9627 21,0678 % 0,13  
Frank 18,4890 18,6004 % 0,20  
Riyal 4,8315 4,8558 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.700 1,97  
Altın Gr. 995 995 2,36  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.703 6.773 8,00  
Yarım 3.266 3.311 4,00  
Çeyrek 1.638 1.655 2,00  
Gümüş.Ons 17,85 17,87 0,05  
Gümüş Gr. 10,44 10,46 0,02  
B. Petrol 94,04 94,04 1,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru