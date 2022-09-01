***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 11:03
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Hesap Dönemi Düzeltilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2022
Karar Tarihi 26.08.2022
Genel Kurul Tarihi 22.09.2022
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir in Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması
5 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı