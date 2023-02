***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 13.01.2023Genel Kurul Tarihi 10.02.2023Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.02.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması4 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şİrketimizin 10.02.2023 tarihinde "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde gerkeçleşen olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur,Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 OLAĞANÜSTÜ GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı", 10 Şubat 2023 cuma günü, saat 13.30' da, "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna durulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112709BIST