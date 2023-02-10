***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2023 17:01
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.01.2023
Genel Kurul Tarihi 10.02.2023
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.02.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şİrketimizin 10.02.2023 tarihinde "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde gerkeçleşen olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur,
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 OLAĞANÜSTÜ GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı", 10 Şubat 2023 cuma günü, saat 13.30' da, "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna durulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112709
BIST