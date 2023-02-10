Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.02.2023 17:01
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.01.2023
Genel Kurul Tarihi 10.02.2023
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.02.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şİrketimizin 10.02.2023 tarihinde "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde gerkeçleşen olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur,


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 OLAĞANÜSTÜ GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı", 10 Şubat 2023 cuma günü, saat 13.30' da, "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna durulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112709


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:424.505
Değişim :  -8,62% |  -424,84
Açılış :  4.904  
Önceki Kapanış :  4.930  
En Yüksek
4.904 En Düşük
4.485
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGHOL 77,40 53.653.663 % 0,00  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8243 18,8302 % 0,00  
Euro 20,0957 20,1050 % -0,59  
Sterlin 22,6610 22,7747 % -0,35  
Frank 20,2923 20,4145 % -0,14  
Riyal 5,0039 5,0290 % 0,05  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -2,66  
Altın Gr. 1.126 1.126 -0,36  
Cumhuriyet 7.600 7.715 -105,00  
Tam 7.604 7.670 -25,00  
Yarım 3.715 3.753 -13,00  
Çeyrek 1.858 1.877 -6,00  
Gümüş.Ons 21,93 21,95 -0,02  
Gümüş Gr. 13,31 13,32 0,03  
B. Petrol 86,54 86,54 2,04  
Seans Raporu 10:42
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru