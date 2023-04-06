***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 16:43
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.01.2023
Genel Kurul Tarihi 10.02.2023
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.02.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şİrketimizin 10.02.2023 tarihinde "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde gerkeçleşen olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur,
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel Kurul kararlarının tescil edilmemesi nedeniyle dava süreci başlatılmıştır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 OLAĞANÜSTÜ GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Genel Kurul kararlaırnın tescil edilmemesi nedeniyle dava süreci başlatılmıştır
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132595
BIST