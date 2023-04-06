***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 13.01.2023Genel Kurul Tarihi 10.02.2023Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.02.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması4 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şİrketimizin 10.02.2023 tarihinde "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde gerkeçleşen olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur,Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel Kurul kararlarının tescil edilmemesi nedeniyle dava süreci başlatılmıştır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 OLAĞANÜSTÜ GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGenel Kurul kararlaırnın tescil edilmemesi nedeniyle dava süreci başlatılmıştırKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132595BIST