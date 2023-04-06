***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Tarihi 02.05.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması4 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı", 02 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14:00' da, "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna durulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132672BIST