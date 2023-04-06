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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2023 17:36
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul Tarihi 02.05.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı", 02 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14:00' da, "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna durulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132672


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Tam 8.491 8.563 -13,00  
Yarım 4.147 4.190 -6,00  
Çeyrek 2.073 2.095 -3,00  
Gümüş.Ons 24,86 24,88 -0,06  
Gümüş Gr. 15,36 15,38 -0,07  
B. Petrol 84,96 84,96 -0,03  
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