***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2023Karar Tarihi 20.02.2024Genel Kurul Tarihi 14.03.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mah. Cömert Sk.Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No: 1B İç Kapı No: 23 Posta Kodu: 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması5 - 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması7 - Şirketimiz, ana sözleşmesinin 7.nci maddesinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, karar alınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi10 - 2023 yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi17 - Şirket'in 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2023-30.06.2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi18 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantı sonuçları 22.03.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261480BIST