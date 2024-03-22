***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2024 15:33
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2023
Karar Tarihi 20.02.2024
Genel Kurul Tarihi 14.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sk.Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No: 1B İç Kapı No: 23 Posta Kodu: 34330
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması
5 - 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması
7 - Şirketimiz, ana sözleşmesinin 7.nci maddesinin tadiline ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, karar alınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10 - 2023 yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Şirket'in 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2023-30.06.2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
18 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantı sonuçları 22.03.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261480
BIST