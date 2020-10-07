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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

07.10.2020 09:40
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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Alistair Baran Blake' in açıklaması
"Borsa gündem" adlı haber sitesinde 6 Ekim Salı günü Şirket' imizle ilgili çıkan haberler sonrasında bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur :
Öncelikle
1-Mali açıdan zor zamanlardan geçen Şirket'imiz kamuya ilan edilen son finansal tabloları ile birlikte sermayesinin % 49.67 sini (yaklaşık yarısını) kaybederek TTK 376/1 kapsamına  girdiğini beyan etmiştir.Bu doğrultuda yasal bir gereklilik de olan sermaye iyileştirmeye yönelik kararlar alınmış, SPK'na başvuruda bulunulmuş ve süreç KAP ta da ilan edilmiştir.
2-Hiçbir şekilde planlı ve beklenti dahilinde olmayan Merko Holding' e ait, tamamı Şirket sermayesinin % 9.79 una tekabül eden payların yaklaşık % 6' sı borsada satılmıştır.Satıştan elde edilen fonun vergi karşılığı ayrılıp kalan tüm kısmı Şirket' imize faizsiz olarak bir anlamda sermaye avansı olarak konulmuştur.
Bu süreçlere ilişkin açıklamalar da tüm ayrıntılarıyla birlikte yine KAP ta ilan edilmiştir.
Diğer taraftan
Sürece ilişkin yayınlanan tüm karar ve bildirimler ortada iken, söz konusu internet sitesi haberinde
-Merko Holding' in sahip olduğu % 9.79 oranındaki tüm payları sattığını,
- SPK kanununu dolanmak suretiyle muhalefet ettiğini,
- Borsa çöplüğüne düşme yolunda olduğunu,
- Sürekli zarar eden bir anlamda batık bir firma olduğunu,
- Borsa manüplasyoncularıyla hareket ettiğini,
ifade etmiştir.
Bir kısmı tekzip edilerek düzeltilmeye çalışılsa da, yapılan bu manüplatif haber maksadını aşarak başta yatırımcılarımız, ticari ilişki içinde olduğumuz müşterilerimiz ve risklerini taşıdığımız finans kurumları nezdinde olumsuzluklara sebebiyet vermiş, hassas bir süreç yürüten yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız üzerinde rahatsızlık yaratmıştır.
Çarpıtılarak yalan yanlış yazılmış bu ifadeler haber olmaktan öte algı manüplasyonudur ve cezası da SPK Kanunu' nda açıktır.
Sonuç olarak
Ne amaçla, kimler için ve ne karşılığında olduğunu anlayamadığımız bu manüplatif haberi kaleme alanlar ve ona bu fırsatı verip göz yumanlar, şu saatten sonra yukarıda saydığım tüm tarafların uğrayacağı zarar ve kayıpların baş sorumlusu ve tek muhatabıdır.
Başlattığımız yasal sürecin de şahsım olarak sonuna kadar takipçisi olacağımın da bu  vesileyle ayrıca bilinmesini isterim.
Saygılarımla,
Alistair Baran Blake





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878925


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