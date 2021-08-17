***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.07.2020-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021Açıklamalar01.07.2020-30.06.2021 dönemine ait ekte yer alan gelir tablosu 4. Dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958764BIST