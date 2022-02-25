***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.07.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vd.Mali Tablonun Verilme Nedeni2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu 01.07.2021-31.12.2021 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004542BIST