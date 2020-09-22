***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.09.2020 21:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ilgili şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876240
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6718
En Düşük
7,6111
18:058,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9620
18:05468,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6642
|7,6673
|% 0,46
|
|Euro
|8,9721
|8,9825
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7346
|9,7834
|% -0,20
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0383
|2,0485
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-9,89
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
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17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005