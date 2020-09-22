***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ilgili şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876240BIST