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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

31.08.2022 19:58
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.08.2022 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimiz ilişkili tarafı Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ile  Şirketimiz  arasındaki  "Yaygın ve Süreklilik Arz  Eden  İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 hesap döneminde gerçekleşen satışlar kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş..ile yaygın ve süreklilik arz eden domates salçası satış işlemlerinin 01.07.2021-30.06.2022 hesap dönemi içersindeki tutarının , kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin koşulları önceki yıllara ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059191


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