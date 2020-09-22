***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
22.09.2020 21:16
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161.-TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL ye düşülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (22.09.2020) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876241
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6718
En Düşük
7,6111
18:058,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9620
18:05469,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 469,00
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6671
|7,6707
|% 0,51
|
|Euro
|8,9792
|8,9886
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7358
|9,7846
|% -0,19
|
|Frank
|8,3013
|8,3513
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0376
|2,0479
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-10,20
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
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17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005