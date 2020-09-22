***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161.-TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL ye düşülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (22.09.2020) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876241BIST