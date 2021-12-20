***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
20.12.2021 20:58
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 177.443.409,00 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (20.12.2021) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahnamenin 2. Kısmı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984884
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0510,7779
En Yüksek
|Değişim
|: -11,58%
|| -1,4120
|Açılış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,3746
En Yüksek
|Değişim
|: -10,59%
|| -1,4655
|Açılış
|: 12,8000
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|Önceki Kapanış
|: 14,2500
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14,6486
En Düşük
11,6293
18:05634,72
En Yüksek
|Değişim
|: -10,33%
|| -73,08
|Açılış
|: 634,71
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7763
|10,7779
|% -11,58
|
|Euro
|12,1020
|12,3746
|% -10,59
|
|Sterlin
|14,5852
|14,6584
|% -10,27
|
|Frank
|11,8312
|11,9025
|% -10,50
|
|Riyal
|2,8953
|2,9098
|% -10,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|4,83
|
|Altın Gr.
|635
|635
|-73,09
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|-0,92
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem