***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 177.443.409,00 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (20.12.2021) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahnamenin 2. Kısmı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984884BIST