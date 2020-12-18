***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.12.2020 08:45
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirektimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 58.967.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 52.967.161 TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %1000 oranında arttırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 60.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname teslim alınmıştır
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ekte yer almaktdır
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893757
BIST
11:501.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:507,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:509,4410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0168
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:50466,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 466,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ALCAR
|281,10
|34.143.169
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.582.797
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.514.489
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.124.317
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.983.761
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,30
|211.911.827
|% -5,85
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|PGSUS
|77,15
|793.678.380
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|TCELL
|16,18
|430.993.148
|% 2,34
|
|GARAN
|9,79
|336.123.482
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,39
|193.901.736
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|113.208.865
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,13
|205.893.338
|% 1,62
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6946
|7,6984
|% -0,06
|
|Euro
|9,4369
|9,4410
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,4126
|10,4649
|% -0,01
|
|Frank
|8,6766
|8,7288
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,77
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|-0,16
|
Seans Raporu
11:48
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