***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirektimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 58.967.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 52.967.161 TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %1000 oranında arttırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 60.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname teslim alınmıştırSermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ekte yer almaktdırKamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893757BIST