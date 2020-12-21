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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

21.12.2020 14:12



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlata Platformu'ndan yayınlanan izahnamenin ekleri ilişikte sunulmuştur
Kamuoyuna duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894055


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Yarım 1.481 1.522 1,19  
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