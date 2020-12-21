***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlata Platformu'ndan yayınlanan izahnamenin ekleri ilişikte sunulmuşturKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894055BIST