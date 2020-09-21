***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
21.09.2020 09:29
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin yeni hesap dönemi 01.07.2020 - 30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının eklii şekli ile kabulüne,
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ve Şirketimizin www.merko.com.tr adresinde ilan edilmesine,
Genel kurul'un onayına sunulmasına
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875828
BIST
13:451.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -8,21
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:457,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6077
En Düşük
7,5393
13:458,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:45472,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 472,34
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:45
|EGPRO
|21,34
|7.119.380
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,93
|107.765.666
|% -5,20
|
|ARMDA
|87,00
|11.321.737
|% -4,71
|
|SISE
|6,50
|758.803.018
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|626.948.939
|% 1,23
|
|GARAN
|6,57
|281.396.929
|% -1,35
|
|RTALB
|53,55
|274.396.689
|% 5,41
|
|PETKM
|4,35
|258.086.336
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,28
|626.948.939
|% 1,23
|
|SISE
|6,50
|758.803.018
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,76
|144.477.317
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|175.807.077
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,55
|93.116.417
|% 1,31
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6041
|7,6077
|% 0,69
|
|Euro
|8,9652
|8,9696
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7912
|% 0,12
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0212
|2,0314
|% 0,64
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,87
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|-14,11
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,82
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,95
|