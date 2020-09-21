***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin yeni hesap dönemi 01.07.2020 - 30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının eklii şekli ile kabulüne,Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ve Şirketimizin www.merko.com.tr adresinde ilan edilmesine,Genel kurul'un onayına sunulmasınamevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875828BIST