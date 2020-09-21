***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.09.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MERKO, TRAMERKO91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MERKO, TRAMERKO91A5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 30.06.2020 tarihli yeni hesap dönemi sonu faaliyetleri sonucu hesaplanan -12.108.739.- TL' lik net dönem zararının (yasal kayıtlara göre -7.056.543 TL), geçmiş yıllar zararlarında bulunan -106.677.796.- TL' na ilave edilmesine,Faaliyetler sonucu kar olmaması nedeni ile kar dağıtımının mümkün olmaması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/30.06.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.967.1612. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.158.332* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -12.108.739 -7.056.5434. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı -12.108.739 -7.056.5436. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -106.677.796 -33.354.5647. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875832BIST