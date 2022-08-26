***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.08.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MERKO, TRAMERKO91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MERKO, TRAMERKO91A5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaTMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 1.904.871 .- TL net dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 1.785.934,19 .-TL net dönem karının geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin iş bu kararın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir,Kamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.07.2021/30.06.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 72.556.5912. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.158.322* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.904.871 1.785.934,194. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 1.904.871 1.785.934,196. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 58.307.830 16.227.492,17. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058684BIST