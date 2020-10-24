***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermayaye Tavanı Artırımı İlgili Şablon Kullanılarak Süreç BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 1 Eylül 2020 tarih 2020-14 sayılı (14.10.2020 tarih 2020-25 sayılı ve 21.10.2020 tarih 2020-27 sayılı güncellenen) kararları kapsamında Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000 TL ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesine yönelikbaşlatılan sürecimize ilişkin kamuoyu ile paylaşılan duyurularımızın ilgili şablon kullanılarak süreç başlatılmasına yönelik açıklamadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883485BIST