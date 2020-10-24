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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.10.2020 14:43
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermayaye Tavanı Artırımı İlgili Şablon Kullanılarak Süreç Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 1 Eylül 2020 tarih 2020-14 sayılı (14.10.2020 tarih 2020-25 sayılı ve 21.10.2020 tarih 2020-27 sayılı güncellenen) kararları kapsamında Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000 TL ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesine yönelikbaşlatılan sürecimize ilişkin kamuoyu ile paylaşılan duyurularımızın ilgili şablon kullanılarak süreç başlatılmasına yönelik açıklamadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883485


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