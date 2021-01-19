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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2021 08:34



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü'nce 18.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuyuna duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903170


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