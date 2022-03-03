***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü64.050 M2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.02.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli4.050.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,55Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,86Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)7,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)9,44Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.03.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriPlanlanan Yatırımlar İçin Kullanılacaktır/Olumlu Olması Beklenmektedir.Karşı TarafMustafa Kemal Paşa BelediyesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİhale UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniBursa Mustafa Kemalpaşa Belediyesinin Encümen Kararı İle Belirlenen Değer Üzerinden İhale Edilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 24.02.2022 tarihli kararı ile04.02.2022 tarihli MustafaKemalPaşa Belediyesi Encümen Kararına istinaden ihaleye çıkarılan, Şirketimizin üretim tesislerinin bulunduğu Tepecik Mahallesi Bakırköy cad. N22 M.Kemalpaşa/BURSA adresindeki fabrika binamızın yan parselindeki 64.050 m2 arsanın satım ihalesine katılımına,İş bu kararın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasının, Şirketimiz menfaatlerinin zedelenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılıÖzel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ertelenmesineMevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu ihaleye 01.03.2022 tarihinde katılım sağlanmış ve belirtlen arsa 4.050.000 TL ihale bedeliyle kazanılmıştır. İhale sonucu bugün(03.03.2022) Mustafa Kemalpaşa Encümen kararı ile onaylanmıştır.Bu alım işlemi karar tarihinde henüz ihalenin gerçekleşmemesi ve ihale işleminin Encümen kararı ile onaylanmasının beklenmesi nedeniyle ertelenerek açıklanmaktadır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006804BIST