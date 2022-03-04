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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

04.03.2022 15:46
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
64.050 M2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.02.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
4.050.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,55
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,86
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
7,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
9,44
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.03.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Planlanan Yatırımlar İçin Kullanılacaktır/Olumlu Olması Beklenmektedir
Karşı Taraf
Mustafa Kemal Paşa Belediyesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İhale Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Bursa Mustafa Kemalpaşa Belediyesinin Encümen Kararı İle Belirlenen Değer Üzerinden İhale Edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 24.02.2022 tarihli kararı ile 
04.02.2022 tarihli MustafaKemalPaşa Belediyesi Encümen Kararına istinaden ihaleye çıkarılan, Şirketimizin üretim tesislerinin bulunduğu Tepecik Mahallesi Bakırköy cad. N22 M.Kemalpaşa/BURSA adresindeki fabrika binamızın yan parselindeki 64.050 m2 arsanın satım ihalesine katılımına,
İş bu kararın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasının,  Şirketimiz menfaatlerinin zedelenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı
Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ertelenmesine
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu ihaleye 01.03.2022 tarihinde katılım sağlanmış ve belirtlen arsa 4.050.000 TL ihale bedeliyle  kazanılmıştır. İhale sonucu bugün (03.03.2022)  Mustafa Kemalpaşa Encümen kararı ile onaylanmıştır. 
Söz konusu Arsa, alıma ilişkin tapu işlemleri bugün (04.03.2022) tamamlanarak Şirketimizin mülkiyetine geçmiştir.
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007293


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