***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.10.2020 18:07
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 09.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4131 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880530
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8579
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0856
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
18:059,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0621
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2823
18:05486,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,44
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8523
|7,8579
|% -1,08
|
|Euro
|9,2815
|9,2884
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,1897
|10,2408
|% -0,48
|
|Frank
|8,5917
|8,6434
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0902
|2,1007
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|32,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,17
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
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