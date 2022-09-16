***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.09.2022 17:31
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 16.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11275 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063637
BIST
17:563.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5618,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5618,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0792
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:56985,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,05
|Açılış
|: 986,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SARKY
|19,14
|122.573.273
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.406.227
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.330.050
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|74.138.912
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|VAKBN
|10,39
|77.350.734
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.255.712
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.451.314
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.505.672
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,15
|7.251.253.329
|% -4,93
|
|ISCTR
|8,83
|6.267.121.707
|% -3,60
|
|YKBNK
|7,28
|5.942.946.069
|% 2,82
|
|ASELS
|33,80
|5.870.035.974
|% -0,18
|
|GARAN
|21,74
|4.688.898.689
|% -9,27
|
|YKBNK
|7,28
|5.942.946.069
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,83
|6.267.121.707
|% -3,60
|
|EKGYO
|4,37
|2.838.131.670
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,15
|7.251.253.329
|% -4,93
|
|HALKB
|9,94
|2.689.451.314
|% -9,96
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2785
|18,2860
|% 0,11
|
|Euro
|18,3331
|18,3443
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,8633
|20,9679
|% -0,13
|
|Frank
|18,9340
|19,0481
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8508
|4,8751
|% 0,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:56
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO