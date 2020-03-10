***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi09/10/2015Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın Konusuİtirazın İptali ( Ticari Satımdan Kaynaklanan)Karşı Taraf(lar)GULF SİGORTA A.Ş.Davanın Tutarı974.685.73 EURODava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)7,55İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/354 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan Kararİtirazın iptali telebin devamıBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı974.685,73 EUROOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Gulf Sigorta A.Ş. ( Eski Adı AIG Sigorta) arasında görülen ve 974.685,73 Euro tutarın şirketimizden tahsiline yönelik İlk Derece Mahkemesi'nce karara bağlanan yangın hasarı rücu davası ile ilgili olarak Şirketimiz avukatları tarafından tehir-i icra talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi neticeleninceye kadar tehir-i icra için gerekli olan teminatın sunulması için QNB Finansbank Aş ile 11.000.000 TL Genel Kredi sözleşmesi imzalanarak 8.000.000 TL tutarında teminat mektubu alınmış ve bu teminat mektubu icra müdürlüğüne teslim edilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826441BIST