GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

10.03.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
09/10/2015
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
İtirazın İptali ( Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Karşı Taraf(lar)
GULF SİGORTA A.Ş.
Davanın Tutarı
974.685.73 EURO
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,55
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/354 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
İtirazın iptali telebin devamı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
974.685,73 EURO
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Gulf Sigorta A.Ş. ( Eski Adı AIG Sigorta) arasında görülen ve 974.685,73 Euro tutarın şirketimizden tahsiline yönelik  İlk Derece Mahkemesi'nce karara bağlanan yangın hasarı rücu davası ile ilgili olarak Şirketimiz avukatları tarafından tehir-i icra talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi neticeleninceye kadar tehir-i icra için gerekli olan teminatın sunulması için QNB Finansbank Aş ile 11.000.000 TL Genel Kredi sözleşmesi imzalanarak 8.000.000 TL tutarında teminat mektubu alınmış ve bu teminat mektubu icra müdürlüğüne teslim edilmiştir..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826441


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.063
Değişim :  -2,38% |  -2.461,51
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
En Yüksek
106.857 En Düşük
101.022
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 2,96 10.388.120 % 14,73  
YONGA 11,00 38.957 % 10,00  
YBTAS 4.906,10 237.380 % 10,00  
ARTI 0,90 94.979 % 9,76  
DOKTA 23,98 26.131.082 % 8,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9832 8,0232 % -0,65  
Frank 6,5954 6,6352 % -0,24  
Riyal 1,6370 1,6452 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.659 -21,77  
Altın Gr. 329 329 -2,95  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,86 16,88 -0,14  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,01  
B. Petrol 36,16 36,16 1,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru