***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
10.03.2020 18:29
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
09/10/2015
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
İtirazın İptali ( Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Karşı Taraf(lar)
GULF SİGORTA A.Ş.
Davanın Tutarı
974.685.73 EURO
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,55
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/354 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
İtirazın iptali telebin devamı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
974.685,73 EURO
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Gulf Sigorta A.Ş. ( Eski Adı AIG Sigorta) arasında görülen ve 974.685,73 Euro tutarın şirketimizden tahsiline yönelik İlk Derece Mahkemesi'nce karara bağlanan yangın hasarı rücu davası ile ilgili olarak Şirketimiz avukatları tarafından tehir-i icra talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi neticeleninceye kadar tehir-i icra için gerekli olan teminatın sunulması için QNB Finansbank Aş ile 11.000.000 TL Genel Kredi sözleşmesi imzalanarak 8.000.000 TL tutarında teminat mektubu alınmış ve bu teminat mektubu icra müdürlüğüne teslim edilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826441
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0323
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05328,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,21
|Açılış
|: 328,60
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9832
|8,0232
|% -0,65
|
|Frank
|6,5954
|6,6352
|% -0,24
|
|Riyal
|1,6370
|1,6452
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,16
|36,16
|1,80
|