***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.03.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.03.2017Davanın KonusuDavacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.Karşı Taraf(lar)Unilever San.ve Tic. A.Ş.Davanın Tutarı500.000 EURO (Kur 2,33 TL)Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,23İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esasDavanın Duruşma Tarihi10.03.2021Alınan KararBilirkişi incelemesi devam etmektedir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi21.09.2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı500.000 EUROOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalar2013 yılında Şirket'in Yalova tesislerinin bir bölümünde çıkan yangından sonra tesislerde bulunan malları hasar gören UNILEVER SAN. VE TİC. T. A.Ş. kendi sigortasından muafiyet şartı nedeni ile alamadığı 500.000 EURO için Şirket'e karşı bir tazminat davası açmıştır. Dava, T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülmektedir. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuna Şirket tarafından itiraz edilmiş olup ek rapor alınmıştır. Ayrıca sigorta şirketimizin davacıya ödemiş olduğu 350.529,17-EURO'nun dekontu da mahkemeye sunulmuştur.Son durumda Şirketimizin itirazları doğrultusunda yeni bir ek rapor oluşturulması için dosya, tekrardan yeni bir bilirkişi heyeti incelemesine gönderilmitşir.Yargılama devam etmekte olup bir sonraki celse 21.09.2021 tarihinde görülecektir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917010BIST